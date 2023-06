Bersaglieri, Vercelli festeggia cento anni sezione locale

(ANSA) - VERCELLI, 17 GIU - Vercelli festeggia oggi e domani il centenario della costituzione della sezione locale dell'Associazione nazionale bersaglieri, intitolata alla medaglia d'oro al valor militare Giuseppe Paggi. Le celebrazioni hanno preso il via oggi pomeriggio con la sfilata nelle vie della città dei membri della sezione, accompagnata dalle note della Fanfara dei bersaglieri Valdossola. Poi il concerto in piazza Cavour, dove hanno portato i loro saluti, tra gli altri, il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, il prefetto Lucio Parente e il presidente regionale dei bersaglieri Francesco Carrù.

La manifestazione prosegue domani dalle 9 con il raduno nei giardini intitolati ai "Bersaglieri d'Italia", un omaggio al monumento ai Caduti e la messa nella basilica di Sant'Andrea.

Attese delegazioni da tutto il Piemonte. Con la due giorni di festeggiamenti vengono celebrate anche altre due importanti ricorrenze: il 187/o anno dalla fondazione del corpo dei bersaglieri, nonché il 105/o anniversario della morte di Paggi, uno dei militari più decorati d'Italia, avvenuta sul Piave proprio il 18 giugno del 1918. A lui è intitolata una via di Vercelli. (ANSA).