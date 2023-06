A Torino sfila il Pride, almeno 15mila in piazza per i diritti

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - La Torino del diritti scende in piazza al grido di "Tacchi rotti eppur bisogna andar". È partita dal quartiere Aurora la parata del Torino Pride che conta, alla partenza, almeno 15mila persone. Numeri che stanno però aumentando mentre il corteo sfila per le vie del quartiere per raggiungere poi il parco del Valentino.

In prima fila, con la fascia tricolore, anche il sindaco Stefano Lo Russo: "Siamo in un luogo simbolo di Torino - dice -.

Sono molto contento che il Coordinamento Torino Pride abbia deciso di partire da Aurora, perché la dimensione dei diritti civili si coniuga con quella dei diritti sociali. Torino - prosegue - è una città che ha l'esigenza di ricucire una frattura anche sociale, di ridurre le diseguaglianze e questo doppio registro, di una città per i di rutti che coniuga diritti civili e sociali, è il messaggio che arriva da questa piazza".

Per il primo cittadino sul tema dell'omolesbotransfobia "non bisogna mai abbassare la guardia, perché si rischia di scivolare in una dimensione di indifferenza anche rispetto ad episodi che non vanno mai sottovalutati, anzi. Serve una politica positiva di diffusione della cultura e della tolleranza, perché una società inclusiva è una società in cui i cittadini si sentono protagonisti. Dare dei diritti a qualcuno - conclude - non significa toglierne ad altri e questa è l'impostazione culturale che vogliamo avere". (ANSA).