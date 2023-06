Polstrada Torino sgomina una banda dedita al riciclaggio di auto

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - La polizia stradale di Torino, ha sgominato una banda dedita al riciclaggio e alla ricettazione internazionale di macchine operatrici e autoveicoli di alta gamma. Vetture destinate ai Paesi africani e alla penisola balcanica. L'operazione, denominata 'Nova Gorica', ha portato a 17 misure cautelari, di cui tredici in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Dodici le autovetture di elevato valore commerciale e dieci macchine agricole sono state recuperate.

I mezzi venivano rubati nel nord Italia e hanno un valore complessivo di oltre un milione euro. Tra le vittime le società di leasing e di autonoleggio le cui auto venivano, dopo averne denunciato il furto, poi esportate illegalmente oltre confine.

Le auto viaggiavano dentro dei container dirette in Gambia, Slovenia e Albania. Per il trasporto venivano usati i porti di Bari e Ancona, quelli di Aversa in Belgio, Le Havre in Francia e Capodistria in Slovenia.

Gli escavatori erano stati rubati a ditte private operanti nell'edilizia in Piemonte e in Lombardia. Rubati nei cantieri venivano stoccati, con cambio di targhe e matrici, a Lodi e nel Bergamasco. "Le autovetture di lusso che venivano pagare settemila euro in Italia, venivano rivendute al doppio all'estero", evidenzia il dirigente della polizia stradale Paolo Di Quattro. (ANSA).