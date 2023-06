Nazionale italiana dell'Amicizia celebra Woodstock a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - La Nazionale Italiana dell'Amicizia celebrerà Woodstock, il più grande evento musicale di tutti i tempi, a Torino. L'appuntamento, il cui ricavato servirà per realizzare la Cittadella 'Bea e Stefania' di Nida, è al centro sportivo di 40mila metri quadrati di via degli Ulivi 11, domani e domenica. In pieno stile Woodstock, chi parteciperà è invitato a portare la tenda per pernottare all'interno del centro e far sì che la festa non abbia interruzioni.

In programma tornei e laboratori per bambini, normodotati e disabili insieme. Sul palco si alterneranno band emergenti: ci sarà anche la prima sfida 'Woodstock in Contest for Nida', divisa fra partecipanti under 14 e over 14. Sabato si esibirà anche Fulvio the Voice accompagnato dai 2&Picche, Noemy, Bello Ragazzo e Dj Dx. Domenica sera chiusura con il concerto dei Blasco Anthology Tribute Band.

L'ingresso è gratuito, e il ricavato deriverà da affitti dei campi da gioco, dello studio di registrazione musicale, del ristorante, della palestra, dei campi estivi e di tutti gli eventi che verranno organizzati. La somma sarà usata in favore di bambini affetti da malattie rare. I cicli di fisioterapia necessari verranno offerti nel centro stesso, che offre gratuitamente la possibilità ai bambini e ragazzi disabili di praticare sport seguiti da istruttori qualificati e fare opere di restauro in reparti di ospedali pediatrici che ne necessitano. (ANSA).