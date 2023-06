Morto in alluvione 2019, concerto per Fabrizio Torre

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 GIU - Gli amici, gli alpini del territorio e i coscritti del 1967 ricordano, in occasione del compleanno, Fabrizio Torre, morto a 52 anni nell'alluvione dell'ottobre 2019 a Capriata d'Orba (Alessandria). Residente a Sale, proseguiva l'attività del padre come Ncc (Noleggio con conducente). E' rimasto vittima dell'ondata di fango, mentre stava lavorando. Il Golf Club Resort di Capriata era, infatti, la destinazione finale del cliente straniero caricato a Genova Aeroporto. Il passeggero è sfuggito alla furia delle acque, rimanendo aggrappato a un albero.

Questa sera, alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo ad Alluvioni Piovera, concerto in memoria di Fabrizio, "andato avanti' per dirla con gli Alpini - sottolinea Giorgio Barletta, presidente Coro Valtanaro - prematuramente, ma mai dimenticato". L'iniziativa celebra chi è sempre stato impegnato nella vita del paese di Sale e dei dintorni, con attività solidali, di promozione del territorio, sportive e culturali.

