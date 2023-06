Lago Maggiore, tour didattici su barca elettrica nel canneto

(ANSA) - VERBANIA, 16 GIU - Da luglio sul lago Maggiore sarà possibile navigare a bordo di una barca elettrica all'interno della Riserva naturale speciale di Fondotoce (Verbania) e conoscere da vicino il canneto, l'ambiente maggiormente caratteristico dell'area protetta, accompagnati da guide naturalistiche in grado di raccontare e mostrare la ricca biodiversità che lo abita.

L'imbarcazione, che può trasportare otto persone viaggiando alla velocità di circa 2,5 nodi con un'autonomia di sette ore, è stata consegnata oggi dal Comune di Verbania alla Cooperativa Valgrande, che si occuperà del servizio didattico e naturalistico rivolto ai cittadini, ai turisti e alle scuole. "È un'opportunità per vedere da dentro il canneto, che altrimenti non sarebbe visibile" spiega Manuel Piana, guida della cooperativa.

Tra i canneti nidificano e trovano riparo diverse specie di uccelli, dallo svasso maggiore alla cannaiola, passando per la rondine, il topino e il tarabusino. Significativa la presenza anche di pesci (come il pigo, il luccio italico e la trota marmorata) e di insetti come i gerridi, i cosiddetti "insetti pattinatori".

Sarà possibile prenotare escursioni di breve durata come intere giornate: le partenze saranno a Fondotoce, dove è stata allestita una colonnina di ricarica.

"La barca - osserva l'assessore assessore comunale all'ambiente, Giorgio Comoli - è stata acquistata dal Comune con i fondi del progetto Interreg Italia-Svizzera 'Mobster' per favorire il turismo sostenibile attraverso la mobilità elettrica, e consente di muoversi in un modo rispettoso del canale". (ANSA).