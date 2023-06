Crollo Porta Susa: struttura vetusta e con infiltrazioni

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Una struttura "vetusta" con vistosi segni di incuria e di infiltrazioni di acqua piovana. Ai primi soccorritori giunti sul posto si presentava così, ieri a Torino, l'area della ex stazione ferroviaria di Porta Susa interessata dal crollo di una porzione del tetto.

Stamani i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per la messa in sicurezza dei luoghi. Con l'aiuto di una unità cinofila il cumulo di macerie è stato ispezionato per scongiurare in via definitiva il rischio del coinvolgimento di persone; il vecchio edificio era utilizzato dai clochard come rifugio.

La procura ha aperto un fascicolo per crollo colposo (al momento senza indagati) dopo avere ricevuto una sommaria informativa dai vigili del fuoco.

L'immobile è formalmente di proprietà di una società di Milano ed è interessata da un progetto di restauro. E' anche sotto un vincolo previsto dalla normativa sulla protezione dei beni paesaggistici e culturali.

Il cedimento, secondo un primo esame sommario, è stato di tipo strutturale e ha interessato la copertura e il solaio dell'atrio. (ANSA).