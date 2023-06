Alessandria invasa dalla 1000Miglia, tra storia e motori

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 GIU - Sosta ad Alessandria per la penultima tappa, in piazza Garibaldi, della 41/a 1000Miglia, la gara d'auto d'epoca più nota al mondo. Sospesa nel 1957 per un grave incidente, è ripresa nel 1977 come gara di regolarità. A precedere l'arrivo scaglionato delle oltre 400 vetture - con ininterrotta colonna sonora il rombo dei motori - la parata delle oltre 100 Ferrari che fanno parte dell'organizzazione.

Dalla Scuderia Ferrari Club Alessandria esposta, invece, una trentina di 'Rosse'. "Si tratta di un'iniziativa particolarmente emozionate - sottolinea il presidente Franco Giuliani - cui ci inorgoglisce partecipare. E' una soddisfazione vedere ripassare la 1000Miglia, dopo 75 anni, in Alessandria e, per la prima volta, anche fermarsi, a turno, un po'". Tra i primi ad arrivare e poi ripartire il conduttore radiofonico, produttore discografico e personaggio televisivo Rudy Zerbi e la dj La Pina.

"Una grande occasione per Alessandria - rimarca Roberto Cava, presidente Alexala (Agenzia turistica locale) - Le città animate sono un asset importante per il turismo. Ancora di più con un evento di risonanza internazionale. In molti vengono da fuori, anche dall'estero, in qualche modo scoprono Alessandria e il ritorno in termini di promozione per il territorio è notevole".

Ospite della Talent Car Borsalino - partner ufficiale della corsa - la giornalista alessandrina Cristina Parodi. (ANSA).