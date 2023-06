In Piemonte orari nidi comunali ampliati a parità di tariffa

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Gli asili nido in Piemonte mantengono la stessa tariffa, ma con un orario ampliato. La misura, che costa alla Regione 3,4 milioni di euro, era stata introdotta sperimentalmente dal 2021 ed è ora al terzo anno di operatività. Grazie alle risorse del Fondo sociale europeo plus, le famiglie piemontesi potranno dunque contare su un servizio pubblico con orari più adeguati alle loro esigenze senza costi aggiuntivi. Quest'anno si aggiunge una novità al provvedimento, ovvero la possibilità per i Comuni di attivare moduli di prolungamento orario non soltanto durante le vacanze natalizie e pasquali, ma a seconda delle richieste delle famiglie. Pertanto, anche durante l'anno, le famiglie con bambini della fascia 0-3 anni saranno più facilitate nel conciliare lavoro e cura dei figli.

"Con questo importante intervento - ha spiegato Elena Chiorino, assessora all'Istruzione e al merito regionale - garantiamo alle donne un sostegno nella libertà di scegliere se esser solo madri, lavoratrici o entrambe le cose. Si parla tanto di emancipazione femminile, di autodeterminazione e pari diritti tra donne e uomini ma se le istituzioni non supportano questo processo con i servizi, non può avvenire nessuna trasformazione culturale nella nostra Nazione. È per questo che, oggi più che mai in linea con il Governo di Giorgia Meloni, nel corso del mio mandato ho creduto fortemente in questa importante misura, perché così sosteniamo in concreto le famiglie che possono contare su un servizio maggiore a parità di tariffa, ma soprattutto offriamo un'opportunità alle donne di poter essere libere di scegliere se essere madri e al contempo portare avanti la propria carriera lavorativa" ha aggiunto. (ANSA).