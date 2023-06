Vigili del fuoco salvano capriolo di pochi giorni in val Strona

(ANSA) - VERBANIA, 15 GIU - Un cucciolo di capriolo di pochi giorni di vita è stato soccorso nella notte dai Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'animale era stato trovato da alcuni passanti sul ciglio di una strada nel territorio di Massiola, in val Strona.

Il capriolo, spaventato e spaesato ma in buone condizioni, è stato consegnato per le cure alla polizia provinciale, che si occuperà dello svezzamento e provvederà a liberarlo quando sarà autosufficiente.

Secondo la polizia provinciale, le cause dell'abbandono di un esemplare così giovane sarebbero da attribuire all'inesperienza di una madre primipara. (ANSA).