Torna regolare il traffico ferroviario tra Fossano e Mondovì

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Torna regolare. dopo due settimane di lavoro per i danni causati dal maltempo, la circolazione ferroviaria tra Fossano e Mondovì sulla linea Torino-Savona.

Dopo il ripristino del primo binario, avvenuto sabato 10 giugno, riprende oggi -informa Trenitalia . la piena funzionalità anche del secondo binario. Tutti i treni delle linee Torino-Savona, Torino-Ventimiglia e Fossano-San Giuseppe di Cairo viaggiano quindi senza limitazioni.

Le piogge torrenziali avevano allagato la sede ferroviaria ed eroso la scarpata.

"Le squadre di intervento, coordinate da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), hanno concluso prima del previsto le attività manutentive d'urgenza necessarie per mettere in sicurezza la sede ferroviaria", spiega una nota della società.

Grazie interventi, condotti in maniera continuativa su più turni, sono state consolidate le scogliere di sostegno ai lati di entrambi i binari, è stata ripristinata la funzionalità dei fossi di guardia, sono state costruite di nuove condotte ed è stata rimossa la vegetazione trascinata lungo le scarpate franate. (ANSA).