Torino, San Giovanni con fuochi e musica di grandi film

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Un San Giovanni all'insegna della musica con uno sguardo al cinema, con le grandi colonne sonore a fare da accompagnamento ai fuochi d'artificio. Il tradizionale spettacolo pirotecnico sarà anche quest'anno il culmine dei festeggiamenti per il patrono di Torino, tre giorni di eventi in molte zone della città, che prenderanno il via il 22 giugno con un concerto gratuito di musica classica al cimitero Monumentale, in collaborazione con Afc.

Il 23 giugno sarà la giornata del corteo storico e del farò in piazza Castello, mentre il 24 numerosi appuntamenti, come la parata delle carrozze o delle auto storiche, l'esibizione di bande e fanfare, lezioni di canoa e canottaggio, una fiaccolata e le gondole della flottiglia reale della Reggia di Venaria sul Po, culmineranno nello spettacolo pirotecnico con fuochi a basso impatto acustico e ambientale.

Molti i musei con orario prolungato e tariffe ridotte. Nei prossimi giorni sarà definito dal Cosp il piano di sicurezza, con ingressi contingentati in piazza Vittorio, dove dovranno essere tolti i dehors. La capienza, ancora da stabilire ufficialmente, potrebbe ricalcare quella dello scorso anno, quando fra la piazza e il lungo fiume erano state consentite 62.700 presenze.

"Le celebrazioni per San Giovanni - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - sono l'occasione per ritrovare il senso di comunità. Prima di tutto sarà una festa per quello che è uno degli appuntamenti più amato dai torinesi". (ANSA).