Segnalato 24 volte, inasprita sorveglianza a giovane biellese

(ANSA) - BIELLA, 15 GIU - In un anno è stato destinatario di 24 segnalazioni di Polizia, oltre che protagonista di episodi che hanno interessato il decoro e la sicurezza. Ora la Procura e la Questura di Biella hanno siglato una proposta congiunta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un giovane biellese. A decidere sarà il tribunale di Torino.

Il giovane, residente in un paese della provincia, è già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, proposta direttamente dal Procuratore di Biella, nonché alla misura cautelare dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. "La proposta, inserendosi nel solco di un più ampio sistema di prevenzione, è certamente indirizzata ad impedire che il ragazzo possa ancora stazionare nella città di Biella, in tal modo rafforzandone la sua sicurezza. Si resta in attesa della decisione dei giudici di Torino in merito all'accoglimento o meno della proposta", scrivono il questore e il procuratore.

