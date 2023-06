Omicidio a Incisa, custodia in carcere per presunto assassino

(ANSA) - ASTI, 15 GIU - Nel pomeriggio di oggi, presso l'ospedale Cardinal Massaia di Asti, i Carabinieri dal Nucleo Investigativo di Asti insieme alla Compagnia di Canelli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Alessandria, nei confronti di Paolo Riccone, 57 anni, presunto autore dell'omicidio della sua compagna Floriana Floris commesso nei giorni scorsi ad Incisa Scapaccino (Asti).

Il provvedimento è stato emesso in seguito alle indagini condotte dai carabinieri, dopo gli esiti dell'autopsia e dopo la confessione che l'uomo ha rilasciato ieri durante l'interrogatorio davanti al magistrato in ospedale quando si è risvegliato dalla sedazione indotta in terapia intensiva.

(ANSA).