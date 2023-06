L'invasione dei dinosauri, al Palavela ricostruito il giurassico

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - A trent'anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di 'Jurassic Park', viene allestita una mostra spettacolo sul giurassico, dal 24 giugno al 24 settembre, nell'area esterna del Palavela: 'Dinosaurs Live City invasion', alla scoperta dei giganti della Terra. E' una produzione Next Exhibition, in collaborazione con l'Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino.

Un'iniziativa organizzata nell'ambito del Progetto #casaTO2025 promosso dal Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universiadi Invernali Torino 2025.

Tutti i dinosauri, dall'erbivoro Triceratops fino al Tyrannosaurus rex, vengono riprodotti a grandezza naturale e nei minimi dettagli: respirano, si muovono, grazie alla tecnologia animatronica. Lungo il percorso ci sono anche spunti didattici e culturali, con reperti fossili originali e un'area dedicata alla teoria sull'estinzione dei rettili, in collaborazione con il partner scientifico Inaf (Istituto nazionale di Astrofisica).

La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 19, il biglietto, in vendita sul circuito Ticket one, costa 11,70 euro on line, 10,50 al box office, ridotto (under 12. over 65. studenti universitari e disabili) 9,70 e 8.50.

