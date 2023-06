Gara di golf e asta, giornata benefica contro diabete giovanile

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Gara di gol benefica domenica 18 giugno, al Royal Park i Roveri, in favore dell'Associazione Aiuto Giovane Diabetico e del dipartimento di Sanità Pubblica Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. A fare gli onori di casa sarà Sarà Edelfa Chiara Masciotta per la giornata benefica organizzata insieme all'avvocato Carlo Bosso, ad Alessandro Rosina, Piatino Pianoforti e a una serie di privati. L'obiettivo è di raccogliere fondi per la ricerca contro il diabete mellito tipo 1 che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'adolescenza e dell'infanzia ed è normalmente conosciuto come diabete infantile. Autoimmune, la patologia causa la totale distruzione delle cellule pancreatiche che producono insulina.

Tra le conseguenze evidenti alterazioni delle funzioni di altri organi e apparati. Unico modo per contrastarla è mantenere la glicemia entro valori normali.

La giornata ai Roveri prevede la disputa di una gara di golf e, in serata, un rinfresco con dj set. Sono in programma anche un'asta e una lotteria benefica.

Chi volesse sostenere l'Associazione Aiuto Giovane Diabetico può contribuire con una donazione all'iban IT 89 J 0200830290000030044540 con causale 'Erogazione liberale a sostegno dell'Agd Piemonte e Valle d'Aosta per evento 19 giugno 2023'. (ANSA).