Flibco.com, nuova linea dall'aeroporto di Torino alla città

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Flibco.com, azienda che opera nel settore dei trasporti aeroportuali, ha inaugurato stamattina la nuova linea che connette Torino Airport con la città, permettendo di viaggiare dalle ore 3 e 30 del mattino fino a mezzanotte, e di raggiungere la destinazione in soli 25 minuti, senza fermate intermedie. Sono ben 40 le corse giornaliere da e per l'aeroporto in programma ogni mezz'ora, tutti i giorni della settimana. È stata celebrata con un simbolico taglio del nastro la partenza dei primi bus che dall'aeroporto hanno raggiunto la città. Tra i presenti il ceo di Flibco.com Tobia Stüber, insieme a Giuseppe Martino, country manager di Flibco.com Italia, l'amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno e il direttore aeroportuale Nord Ovest dell'Enac, Adolfo Marino.

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo, dopo mesi di intenso lavoro di preparazione. L'attivazione di questo servizio rappresenta la prima tappa di un lungo percorso che vogliamo fare per collegare l'aeroporto di Torino con altre città del Piemonte e della Valle d'Aosta, perché crediamo nel potenziale di Torino Airport e della regione" ha detto Giuseppe Martino. (ANSA).