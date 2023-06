Fiera Carrettesca alla 22/a edizione, Roccaverano in festa

(ANSA) - ASTI, 15 GIU - Nel fine settimana 24 e 25 giugno si terrà la XXII edizione della Fiera Carrettesca, festa dei produttori della dop Roccaverano nell'omonimo paese astigiano.

"La Carrettesca è da sempre un momento di grande festa per il territorio, per i nostri produttori e per i tantissimi consumatori che hanno imparato ad apprezzare il Roccaverano dop in tutte le sue forme e le diverse stagionalità - commenta il presidente del Consorzio, Fabrizio Garbarino -.Dobbiamo allargare lo sguardo oltre le nostre magnifiche colline per aiutare chi non ha nulla da festeggiare. Per questo motivo, insieme a Comune, Pro Loco e Unione Montana, abbiamo deciso di essere vicini in modo concreto alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, una sciagura che il nostro territorio conosce molto bene avendola vissuta nel 1994".

Durante la due giorni sono in programma anche una mostra-mercato di Roccaverano dop e prodotti locali, momenti di approfondimento e la premiazione del "Miglior Roccaverano dop in tavola", nell'ambito del concorso organizzato dalla delegazione Onaf di Asti con la partecipazione di Maestri Assaggiatori provenienti da tutta Italia.

Accanto a questo concorso ormai storico, ritorna anche il concorso popolare: "Il miglior Roccaverano dop in Fiera".

