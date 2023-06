Donazioni di sangue, a Torino due giorni per promuoverle

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Per promuovere la donazione del sangue, le associazioni Ail, Avis e Fidas hanno organizzato due giorni di manifestazioni a Torino. Dopo la serata di ieri che ha visto la Mole Antonelliana illuminata di rosso per la Giornata nazionale del donatore, il 17 e 18 giugno in piazza Arbarello saranno organizzati spettacoli di strada per sensibilizzare i cittadini. La manifestazione, intitolata To Get Life, culminerà il 21 giugno, Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, con un congresso scientifico al Museo del Risorgimento.

In quell'occasione la Mole sarà nuovamente illuminata con il colore del sangue.

L'iniziativa è stata presentata oggi al Grattacielo della Regione dai responsabili locali delle tre associazioni - Federica Galleano, Lorenzo Ceribelli, e Floriana Pretto - alla presenza del vicepresidente della Regione Fabio Carosso, dell'assessore alla Sanità Luigi Icardi, e dell'assessore al Sociale del Comune, Jacopo Rosatelli.

"Ci sono persone - ha sottolineato Carosso - che possono vivere solo grazie alle trasfusioni. Ecco perché è importante far conoscere a tutti quanto è importante donare il sangue".

"La Regione Piemonte - ha ricordato Icardi - ha avviato lo scorso anno un progetto pilota in questo campo che ha fatto aumentare del 5,4% la raccolta del sangue rispetto all'anno precedente. Abbiamo così superato i livelli di raccolta del pre-Covid, passando da 237mila a 240mila donazioni all'anno".

(ANSA).