Da Teoresi 110mila euro per un ponte tra ricerca e impresa

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Dall'Università all'innovazione in azienda: Teoresi, società internazionale d'ingegneria specializzata in tecnologia di frontiera, investe oltre 110 mila euro per attrarre talenti in progetti di ricerca e sviluppo innovativi in grado di fare da ponte tra ricerca accademica e impresa. Teoresi ha collaborato con 14 università tra cui Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università Federico II di Napoli e 4 centri di ricerca. Tra il 2022 e 2023 ha supportato 58 tesi di laurea e finanziato 3 borse di studio di dottorato e assegni di ricerca, per un investimento per un totale di oltre 110 mila euro.

Laureandi in ingegneria e informatica possono candidare il loro progetto di ricerca che verrà poi validato da un esperto di Teoresi e concordato con il docente universitario di riferimento. Questa attività ha portato a supportare 58 studenti nella realizzazione della loro tesi, di cui 41 seguite nel 2022 e 17 nel 2023, con più di metà dei neo-laureati assunti dall'azienda stessa.

L'obiettivo è inserire nuovi talenti e competenze a supporto delle progettualità strategiche del Gruppo all'interno degli Innovation Hub: gruppi di lavoro interdisciplinari impegnati in attività di ricerca e sviluppo su tecnologie di frontiera in ambito Life Science, Smart Mobility e Fintech. (ANSA).