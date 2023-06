Cassazione rigetta ricorso, Appendino assolta per il caso Ream

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - L'ex sindaca di Torino, ora parlamentare M5s, Chiara Appendino è stata assolta definitivamente dall'accusa di falso ideologico nel processo Ream. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso della procura generale torinese contro l'assoluzione in appello.

L'assoluzione definitiva riguarda, oltre che Chiara Appendino, anche il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l'ex assessore comunale al bilancio Sergio Rolando..

In primo grado invece Appendino e Rolando erano stati condannati a 6 mesi, mentre Giordana a 8 mesi di carcere.



Per i giudici romani, dunque, la sentenza della Corte d'appello, che aveva ribaltato la condanna in primo grado, il 16 maggio 2022, era corretta.

Il rigetto del ricorso chiude dunque la vicenda giudiziaria confermando l'assoluzione per la deputata 5 stelle. Il caso, risalente al 2016-2017, ruotava attorno a un debito di 5 milioni maturato dalla Città di Torino verso la società Ream. (ANSA).