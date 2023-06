Biella, da lunedì i lavori al ponte sul torrente Cervo

(ANSA) - BIELLA, 15 GIU - A partire da lunedì 19 giugno Anas avvierà i lavori di manutenzione del ponte sul torrente Cervo, l'entrata per la città di Biella. Il progetto di intervento prevede l'esecuzione delle manutenzioni in due fasi, per un investimento complessivo pari a 1,75 milioni di euro a valere sulla fonte di finanziamento Ponti Bacino del Po.

La prima fase dei lavori consiste nella sistemazione dell'impalcato del ponte. Fino al 18 agosto sul ponte sarà attivo il senso unico da Biella in direzione Chiavazza/Cossato.

Inoltre, per effetto dei lavori saranno chiuse al traffico le vicine rampe di ingresso e uscita, sempre per il traffico in direzione Biella, con uscita obbligatoria nelle direzioni Cossato e Chiavazza.

Tra gli interventi in programma nella prima fase è prevista la rimozione della pavimentazione fino allo strato profondo con successiva impermeabilizzazione della soletta del ponte e ricostruzione degli asfalti. Ricompresa nei lavori anche la sistemazione dei giunti di dilatazione.

Il secondo intervento, la cui progettazione anche in questo caso è conclusa, prevede la costruzione di diaframmi in alveo a protezione delle briglie esistenti in modo da proteggere i sostegni verticali del ponte. (ANSA).