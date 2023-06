Torino Pride, 'non vogliamo bandiere nazionaliste o atlantiste'

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - "Al Pride ci aspettiamo di vedere tante cose e ci auguriamo che siano tutte belle. Ci sono però alcune cose che non vorremmo vedere: bandiere nazionaliste (non siamo a Giochi senza frontiere), bandiere atlantiste (il Pride ha una posizione pacifista), e altre cose di questo genere". A tre giorni dal corteo torinese per i diritti Lgbtqia+, il Coordinamento Torino Pride, attraverso i suoi profili social, mette in chiaro la sua posizione circa la presenza di determinati vessilli.

"Non vorremmo vederle - precisa il Coordinamento - perché il Pride guarda ad una comunità allargata che è fuori da confini, barriere, frontiere: anzi, proprio le frontiere non riusciamo a sopportarle, noi che transitiamo dentro e fuori i generi e che attraversiamo silenzi e pregiudizi. Le nostre bandiere, nelle loro sfumature, non chiedono il passaporto, non controllano la residenza, non verificano il conto in banca. I colori dei nostri vessilli ogni anno si fanno più stretti per lasciare posto ad altri colori e altre sfumature identitarie. Le bandiere con pochi colori, definiti e inamovibili, ci sembrano solo molto tristi", - conclude il Coordinamento anticipando che "se ci saranno bandiere di questo tipo chiederemo gentilmente di abbassarle". (ANSA).