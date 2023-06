Sagra del mirtillo, dal 15 al 18 giugno a Moncrivello

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Dal 15 al 18 giugno il mirtillo sarà protagonista a Moncrivello (Vercelli). Il programma è ricco di eventi, con il fulcro delle degustazioni in piazza Castello, eletta per l'occasione Piazza del Gusto, con bancarelle a cura dei produttori locali e "cene del mirtillo" negli stand gastronomici dedicati e nei pubblici esercizi del paese.

Il primo atto della manifestazione sarà giovedì 15 giugno, con la 'Corsa del mirtillo', partenza alle 20.. Il giorno seguente, venerdì 16 giugno alle 18, è prevista la consegna del 'Mirtillo d'oro' al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin presso il Castello di Moncrivello. Si parlerà di ambiente, inaugurando il progetto Il Giardino delle Api con presentazione del libro Il Re era una Regina storia, biologia e curiosità sulle api, scritto dal moncrivellese Fulvio Piccinino.

L'obiettivo della Sagra del Mirtillo e delle Eccellenze Moncrivellesi - spiegano gli organizzatori - è quello di ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. "La manifestazione esiste e riscuote ogni anno un successo incredibile anche grazie alla passione e all'impegno che hanno investito nel progetto, sin dai suoi esordi" sottolineano il sindaco Massimo Pissinis e il vice sindaco Luca Lisco. (ANSA).