Musica e bici, ad Alessandria si suona 'Camera d'Aria'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 GIU - Bicicletta e musica in connubio ad Alessandria, sede storica del prestigioso 'Conservatorio Vivaldi' e capitale nazionale della 2 ruote e delle gare ciclistiche su pista da fine '800 a inizio a '900. In occasione della Festa della Musica 2023, le due anime trovano un punto d'incontro con il progetto 'Musica da Camera d'Aria'.

La rassegna include performance sonore e installazioni audiovisive, realizzate da studenti e docenti della Scuola di Musica Elettronica del Vivaldi utilizzando le biciclette esposte al Museo AcdB: sarà presentato il 21 giugno. Il Conservatorio, che già in passato ha celebrato il solstizio d'estate con eventi musicali, quest'anno è per la prima volta inserito, con AcdB, nel cartellone nazionale dell'iniziativa.

L'allestimento - inaugurato da una performance in cui alcuni dei pezzi esposti saranno trasformati in veri e propri strumenti, estesi grazie all'uso delle nuove tecnologie - prevede l'immersione del pubblico in paesaggi sonori costruiti ad hoc per accompagnare la visita degli spazi espositivi. Lo studente Luca Carillo presenterà un lavoro audiovisivo, in cui grazie ad algoritmi di Machine Learning di nuova generazione ha realizzato ricostruzioni virtuali in 3D di bici che saranno scomposte, destrutturate, ricostruite, trasformate in elementi astratti che prendono vita autonomamente rivelando nuovi punti di vista. (ANSA).