'Monferrato on stage' fa tappa a Casalborgone

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Il 'Monferrato On Stage' sabato 17 giugno fa tappa a Casalborgone, in piazza Statuto: sul palco la cantautrice, designer e pittrice Amalia Gré, inizio concerto alle ore 22, ingresso gratuito. Trattandosi di una rassegna che abbina cultura ed enogastronomia, lo spettacolo sarà preceduto da una cena, ideata dallo chef Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione del talent MasterChef Italia, per il quarto anno consecutivo direttore gastronomico di Monferrato On stage.

In collaborazione con la Pro loco di Casalborgone, Federico Ferrero realizzerà piatti ispirati alla proposta musicale della serata e alla tradizione monferrina, rivisitati in chiave gourmet.

Con un calendario che va fino all'8 settembre il Monferrato On Stage farà altre 12 tappe in comuni del territorio tra le province di Torino, Asti e Alessandria: il 2 luglio a Ferrere (Asti) l'8 luglio a Baldichieri (Asti), il 14 luglio a Cocconato (Asti), il 22 luglio a Cantarana (Asti), il 23 luglio a Cavagnolo (Torino), il 29 e il 30 luglio a Piea (Asti), il 6 agosto a Roatto (Asti), il 19 agosto ad Aramengo (Asti, il 2 settembre a Cortazzone (Asti) e l'8 settembre a Moncalvo (Asti).

(ANSA).