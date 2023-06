Circolo dei lettori, programma estivo alla Terrazza Armida

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - La Fondazione Circolo dei lettori va al fiume per l'estate. Anche quest'anno tra fine giugno e luglio, il Circolo dei lettori è in riva al Po, alla Terrazza del Circolo Canottieri Armida per quattro incontri sulla salvezza del mondo. Si intitola Terra, casa comune della vita il ciclo estivo che invita a riflettere sulla crisi, i cambiamenti e le transizioni che dobbiamo mettere in atto per siglare un new deal ambientale con la nostra unica casa. Dal 27 giugno, per quattro martedì, diversi punti di vista approfondiscono temi legati alla terra e alla vita, quattro dialoghi tra saggisti, giornalisti, studiosi.

Si inizia con l'incontro tra il giornalista Jaime D'Alessandro e la reporter Mariangela Pira, a partire dai rispettivi saggi Immaginare l'immaginabile (Bollati Boringhieri) e Effetto domino (Chiarelettere). Il secondo appuntamento mette al centro le nostre abitudini alimentari: Alberto Grandi, autore per Aboca di Storie delle nostre paure alimentari e Fabio Ciconte, che ha scritto L'ipocrisia dell'abbondanza pubblicato da Laterza, si domandano se l'ossessione collettiva per il cibo e le abitudini sul suo consumo rispondano o meno alla domanda su cosa e come mangiamo. Il terzo episodio è dedicato agli animali, domestici e più esotici o le specie a rischio estinzione: Franco Marcoaldi, autore di Baldo Ribaldo e In Breve (La nave di Teseo) e Animali in versi (Einaudi) discute con la scrittrice Ilaria Gaspari e il curatore di Torino Spiritualità Armando Buonaiuto.

All'Armida, nel periodo di Terra, casa comune della vita sarà esposta la gondola proveniente dalla Peschiera dei Giardini della Reggia di Venaria, prestito dalla Venaria Reale. All'acqua e alla discussione intorno al bene più prezioso della vita è dedicato l'appuntamento conclusivo del ciclo estivo: Simone Regazzoni, autore di Oceano (Ponte alle Grazie) dialoga con Stefano Fenoglio, autore di Uomini e Fiumi (Rizzoli). (ANSA).