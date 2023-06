Berlusconi: bandiere a mezz'asta a Palagiustizia Torino

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Bandiere a mezz'asta oggi al Palazzo di giustizia di Torino nella giornata di lutto nazionale proclamata in omaggio a Silvio Berlusconi. Il vessillo tricolore della Repubblica Italiana e quello blustellato dell'Unione Europea si presentavano così, stamani, sull'ingresso dell'edificio che si affaccia sulla via intitolata a Paolo Borsellino.

Berlusconi ha incrociato in diverse occasioni la magistratura del capoluogo piemontese. Fra il 1984 e il 1986 l'allora pretore Giuseppe Casalbore fece disattivare (per tre volte) gli impianti che diffondevano il segnale tv delle reti Fininvest. Nei primi anni Novanta, quando gli uffici giudiziari erano ancora sparsi per il centro storico della città, il Cavaliere fu ascoltato come persona informata dei fatti in un paio di inchieste e comparve in tribunale come testimone in un processo a Marcello Dell'Utri per fatture irregolari.

Nel 2016 Berlusconi fu citato a giudizio per diffamazione ai danni di Patrizia Bugnano, avvocato di due parti civili nel caso Ruby (ed ex senatrice dell'Italia dei Valori). Il tribunale dichiarò l'estinzione del reato (il processo quindi non ebbe luogo) dopo il versamento di una somma di denaro e il conseguente ritiro della querela.

Tra il 2017 e il 2018 a Torino fu incardinato un piccolo troncone del procedimento Ruby ter, che venne poi trasferito a Milano per ragioni di competenza territoriale. (ANSA).