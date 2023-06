All'Astra in scena la Cecità, dal Nobel Saramago ai classici

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Dal Premio Nobel Saramago ai grandi classici. La Stagione 2023/2024 del Tpe Teatro Astra, dal titolo Cecità, invita a riflettere sulla verità che non vogliamo vedere con lo sguardo all'attualità: nel cartellone, che va dal 7 novembre al 26 maggio 2024, ci sono 11 produzioni, 25 spettacoli. In cantiere un progetto con Teatro Ragazzi per intrattenere i più piccoli con laboratori sul tema dello spettacolo. "L'ultima stagione si è chiusa con un aumento del 22% del pubblico, con una nuova tipologia di spettatori sempre più avvezza all'acquisto last minute che cresce insieme alla fascia giovane, universitari e under 30. Il progetto della Fondazione è stato anche premiato con l'incremento massimo del 10% del contributo del MIc", sottolinea la presidente Maddalena Bumma. "E' una stagione tematica con un programma ambizioso. Un calendario teatrale che, attraverso grandi classici, drammaturgie originali e romanzi rivisitati, parla dell'oggi e di noi, mette in scena l'attualità raccontandola con le parole più antiche intrecciate a quelle del presente" spiega il direttore Andre De Rosa. "Il Teatro Astra si conferma una fucina piemontese solida in cui la Regione crede" commenta l'assessora regionale alla Cultura Vittoria Poggio. "L'Astra continua a essere un punto di riferimento e un autentico spazio di cultura" afferma l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia.

La Stagione si apre con Cecità di Virgilio Sieni, coreografo di fama internazionale che rienventa il romanzo di Saramago.

Moltissimi i titoli classici, da Edipo Re con la regia di De Rosa a Supplici di Serena Sinigaglia. Non mancano gli spettacoli legati a temi di attualità come la violenza familiare, il femminicidio, lo stupro. Ci sono classici come Il tartufo di Moliere e si parla della cecità dell'amore con il testo ispirato a Cyrano de Bergerac. Per i Dialoghi è stato scelto il regista Mario Martone che converserà con De Rosa. (ANSA).