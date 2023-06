Al Castello di Rivoli 'Ever-green. Un pianeta da salvare'

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - I conflitti, l'ambiente e le sfide da intraprendere per salvarlo sono al centro della rassegna estiva che Distretto Cinema e il Museo d'arte contemporanea di Rivoli organizzano da venerdì 16 giugno a venerdì 14 luglio.

Cinque proiezioni serali (inizio alle 20,30), tutte introdotti da voci autorevoli, in programma nel teatrino del Castello di Rivoli. Cinque appuntamenti a ingresso gratuito per accompagnare la mostra "Artisti in guerra" allestita dal Museo. La rassegna si chiama "Ever-green: un Pianeta da salvare" e vuole riportare l'attenzione sugli obiettivi dell'Agenda 2030.

"Rendere il pianeta accogliente non solo è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 - spiega Fulvio Paganin di Distretto Cinema - ma è un dovere di ogni persona che abita questo mondo.

I conflitti raccontati dagli artisti in mostra al Castello di Rivoli sono forse la forma più immediata ed evidente della distruzione di qualunque essere vivente, animale o vegetale. Con questa piccola rassegna vogliamo provare a raccontare le conseguenze che alcune azioni degli uomini, tra cui le guerre, lasciano non solo alle persone che le vivono, ma anche all'ambiente. La conoscenza ci aiuterà a fare scelte più giuste e consapevoli, e il cinema è uno degli strumenti più diretti e, se vogliamo, più facili e veloci grazie al quale possiamo ampliare il nostro sapere".

Venerdì 16 s'inizia con Pluto di Renzo Carbonera, con un focus su un veterano dell'esercito americano ossessionato dalla guerra nucleare: il regista sarà in collegamento online e dibatterà con Lia Furxhi, programmatrice del Festival CinemAmbiente, presente in sala. (ANSA).