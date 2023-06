'Aconcagua', didattica a distanza per studenti con patologie

(ANSA) - NOVARA, 14 GIU - Aiutare gli studenti malati delle scuole secondarie, con patologie prevalentemente oncologiche, a partecipare alle attività scolastiche, utilizzando la didattica digitale integrata e i collegamenti a distanza. E' l'obiettivo del progetto Aconcagua, presentato a Novara, all'Università del Piemonte Orientale, da Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, Pietro Presti, direttore della Fondazione Edo ed Elvo Tempia e Andrea Locarni, presidente dell'Unione Genitori Italiani di Novara.

Aconcagua prende il nome da un'iniziativa avviata prima della pandemia nel 2019, quando Pietro Presti, direttore generale della Fondazione Tempia di Biella, decise di diventare testimonial della raccolta fondi per il progetto, con una spedizione in Sudamerica: l'obiettivo era raggiungere la vetta dell'Aconcagua, a quasi 7mila metri di altitudine, per far parlare, attraverso l'impresa, del progetto per implementare il servizio di scuola in ospedale.

Il progetto, che partirà il prossimo anno scolastico a Novara e nel Piemonte Orientale, fa riferimento all'ospedale Maggiore della Carità di Novara. Il modello è quello sperimentato a Torino dal 2015 dalla Fondazione Agnelli con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e l'ospedale infantile Regina Margherita (oltre 60 studenti coinvolti, circa 80% con patologie oncologiche).

Per le patologie oncoematologiche ogni anno si registrano in media fra le 12 e le 15 diagnosi a Novara e nel Piemonte Orientale. Oltre a sostenere studenti, famiglie e scuole per le dotazioni informatiche e i collegamenti, ad aiutare la scuola nella creazione di una rete a supporto dello studente malato, il progetto Aconcagua si propone di creare, con proprie risorse e proprio personale specializzato, un desk presso l'ospedale Maggiore di Novara per dialogare con le équipe di medici e psicologi che seguono gli studenti. (ANSA).