Vino, al Castello di Camino giornata dedicata al 'Baratuciat'

(ANSA) - CAMINO (ALESSANDRIA), 13 GIU - Una giornata intera dedicata al Baratuciat, antico e raro vitigno un tempo coltivato in Valle di Susa, oggi riscoperto e rivalutato, che si sta facendo sempre di più conoscere e apprezzare. Appuntamento il 23 luglio al Castello di Camino (Alessandria) per 'Baratuciat, vitigno in cam(m)ino tra Valsusa, Langhe e Monferrato'.

Testi e studi sul tema sono stati fatti dai piemontesi Anna Schneider e Stefano Raimondi. La prova della sua presenza nell'area compresa tra la Bassa Valle di Susa e la pianura limitrofa è rappresentata da un documento redatto dalla Commissione ampelografica della Provincia di Torino, inserito nel Bullettino del 1877, dove al fascicolo VIII è citato un vitigno indicato come Berlon 'd ciat bianco, presente in piccole proporzioni a Villarbasse. Attualmente si ritrova in ceppi sparsi nei vecchi vigneti anche di Buttigliera e Almese. Una certa vicinanza genetica è emersa con il Cascarolo, vecchio vitigno di uva bianca. (ANSA).