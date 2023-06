'Vignale in Danza' apre con prologo itinerante in 6 paesi

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Torna 'Vignale in Danza', festival nato nel 1978, con la direzione artistica di Michela Maggiolo.

Il via il 29 giugno ai Giardini Bassi di Palazzo Callori per proseguire fino al 14 luglio; dopo la pausa estiva si riprende il 25 agosto, finale il 28 ottobre. Novità 2023, dal 21 giugno in 6 locations (Vignale, San Salvatore, Montecastello, Mirabello, Alessandria, Gaudio di Vignale), la produzione itinerante di Stabilimento delle Arti Radici, coreografata da Michela Tartaglia e con le studentesse del Liceo Coreutico 'Umberto Eco'.

In cartellone grandi titoli con compagnie che uniscono fondamenti della danza classica con linguaggi contemporanei, innovando con la presentazione di tendenze emergenti. Nuove le conferenze dedicate al mondo coreutico, all'alimentazione e cura ossea del danzatore. Tornano workshop, residenze artistiche, lezioni anche dedicate alla disabilità.

Alla biglietteria l'avatar Raimondo (Centro Ricerca Rai Torino) fornisce informazioni nella lingua dei segni. Patrocinio di Rai per la Sostenibilità Esg, media partner Rai Pubblica Utilità. Prosegue la collaborazione con Fondazione CrAlessandria.

"Mi auguro - sottolinea il sindaco Tina Corona - che tanti monferrini e turisti siano coinvolti dalle atmosfere che saranno create, per scoprire insieme alla danza gli altri tesori che Vignale cela tra scorci e tipiche attività locali". (ANSA).