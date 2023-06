Turismo: a Borgosesia stazioni di ricarica a energia solare

(ANSA) - VERCELLI, 13 GIU - Novità per gli escursionisti che frequenteranno quest'estate la Valsesia. Oggi a Ferruta, pittoresca frazione di Borgosesia (Vercelli), è stata posizionata la prima postazione di ricarica per e-bike e cellulari totalmente green, perché alimentata tramite pannelli solari. La postazione si presenta come una sorta di casetta con il tetto spiovente ricoperto da cellule fotovoltaiche, con quattro prese schuko all'esterno, che consentono di ricaricare contemporaneamente 4 bici, mentre all'interno ci sono 4 prese Usb. La loro forma consente anche agli escursionisti di ripararsi in caso di pioggia.

Le casette sono state realizzate da Ruben Bertoldo, artigiano-artista locale, molto noto per aver creato suggestive opere sul territorio tra cui i calici in ferro sulle colline del Gattinara, zona della celebre docg. Dopo questa prima casetta, altre due postazioni sono già pronte per essere collocate in altri due punti strategici dell'anello escursionistico borgosesiano.

"Questo progetto - spiega l'assessora all'Ambiente e vice sindaca Eleonora Guida - favorisce la fruizione dei nostri sentieri, e rispetta totalmente l'ambiente, trattandosi di postazioni realizzate con materiali di qualità e in grado di produrre energia in modo totalmente autonomo". (ANSA).