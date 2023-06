Tortona, brucia ingresso principale Consorzio socioassistenziale

(ANSA) - TORTONA, 13 GIU - A volto coperto, utilizzando una bottiglietta di liquido infiammabile, alle 6 di questa mattina dà fuoco all'ingresso principale del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Tortona (Alessandria). Fortunatamente - come spiegato in una nota del Cisa - le fiamme non si sono propagate all'interno degli uffici e i danni sono rimasti circoscritti all'area esterna. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio dei carabinieri.

Un episodio, sul quale richiama l'attenzione Maria Teresa Zambosco, direttrice del Consorzio, già preso di mira settimane fa con l'incendio del bidone della plastica accanto all'ingresso secondario. (ANSA).