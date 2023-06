Prestiti con tassi fino al 100%, arrestati due usurai

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Concedevano piccoli prestiti con tassi fino al 100%. Le loro vittime erano imprenditori in difficoltà economica. Un uomo di 49 anni e la sua compagna di 47 anni, residenti a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia San Carlo, con l'accusa per entrambi di usura e per l'uomo anche di tentata estorsione.

Dalle indagini, coordinate dalla procura del capoluogo piemontese, è emerso che le attività di strozzinaggio sono state commesse tra il 2016 e il dicembre 2022, a Torino e a Borgaro Torinese. Almeno 29 gli imprenditori finiti nella rete dell'usura. I prestiti erano concessi con tassi che andavano dal 50% fino al doppio di quanto erogato. In alcuni casi, per intimorire le vittime, veniva attuata una vera e propria estorsione con minacce.

Gli usurai incontravano gli imprenditori in un bar di corso Sebastopoli, nel quartiere Santa Rita. La compagna dell'uomo, ritenuto il presunto capo dell'organizzazione, aveva il compito, secondo gli investigatori, di tenere la contabilità in un libro mastro, sequestrato dai carabinieri, dov'erano presenti nomi e cifre. Oltre alle misure cautelari è stato disposto il sequestro preventivo di circa 63mila euro, preziosi e oggetti da collezione. In precedenza era già stato emesso un decreto di sequestro preventivo urgente sul contro dell'uomo, circa 25mila euro, di una società di ristorazione a lui collegata e di oltre 20mila euro presenti sul conto corrente della donna. (ANSA).