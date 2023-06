Osapp, nel carcere di Torino record di agenti aggrediti

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Un detenuto del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino ha aggredito un agente della polizia penitenziaria colpendolo con diversi pugni al volto. A denunciarlo l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp) in una nota. L'agente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria per le cure ed è stato dimesso con cinque giorni di prognosi.

"Proseguono le aggressioni al personale di polizia penitenziaria nelle carceri italiane tra le quali quello di Torino costituisce una delle peggiori realtà con il triste record di 17 aggressioni subite e altrettanti agenti feriti in meno di un anno - spiega Leo Beneduci segretario generale dell'Osapp - purtroppo senza che a tale drammatica condizione seguano reazioni o interventi da parte del vertice dell'amministrazione penitenziaria centrale da cui pure il corpo dipende.

"Altrettanto assordante, inoltre - conclude Beneduci - il silenzio su tali emergenze e sullo stato di completo abbandono della polizia penitenziaria, di fatto alla completa mercé in carcere dei detenuti più violenti senza possibilità di difesa, da parte della politica di governo fino a prima delle elezioni quanto mai attenta a cogliere e a denunciare le cause del dissesto penitenziario italiano ed oggi in penosa accondiscendenza dell'immobilismo di un'amministrazione inadeguata ed inefficiente". (ANSA).