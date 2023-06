Inside Memorie con Tareke Brhane e Cristina Cattaneo

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 Ottobre, fondato in seguito alla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, e Cristina Cattaneo, direttrice del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) sono gli ospiti dell'ultimo appuntamento di questa edizione del public program #Inside alle Gallerie d'Italia Toirno.

Insieme guideranno il pubblico in un percorso dedicato alla memoria delle vittime. L'incontro, realizzato in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Circolo dei lettori, sarà un'occasione per riflettere sull'importanza della memoria nelle vite individuali, ma anche sulla società per prevenire future tragedie e promuovere coesione sociale.

L'appuntamento è inserito all'interno del palinsesto di eventi del public program #Inside che, attraverso l'incontro con personalità del mondo della cultura, consente di approfondire temi legati alle riflessioni scaturite dalla mostra di Jr Déplacé∙e∙s, la prima personale in Italia dell'artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. (ANSA).