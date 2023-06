Campari per la prima volta all'Art Basel a Basilea

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Campari consolida il suo dialogo con il mondo dell'arte e avvia una collaborazione con Art Basel a Basilea. In occasione dell'edizione 2023 della fiera d'arte moderna e contemporanea che si tiene a Basilea, la Campari sarà presente per la prima volta con la Davide Campari Lounge, che accoglierà il pubblico della fiera da giovedì 15 giugno a domenica 18 giugno, con "The Art of Mixology", cinque appuntamenti aperti a tutti i visitatori ogni giorno.

Art Basel riunisce gallerie e artisti di tutto il mondo per creare una piattaforma globale per la scoperta e l'incontro con il mondo dell'arte. Campari ha collaborato con alcuni dei più noti bartender internazionali per portare The Art of Mixology ad Art Basel a Basilea. (ANSA).