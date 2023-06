Barriera a cielo aperto, 60 appuntamenti in 8 spazi

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna Barriera a cielo aperto che anima Barriera di Milano a Torino, dal 16 giugno al 26 settembre, con una ricca programmazione socio-culturale di appuntamenti, accessibili a tutte le generazioni, spaziando dal cinema alla musica, dalla letteratura alla sostenibilità ambientale, con proiezioni, concerti, workshop, performance e talk.

Frutto della collaborazione di otto realtà partner - Associazione Museo Nazionale del Cinema, Oratorio Michele Rua, Cooperativa Liberitutti, Re.Te. Ong, Cooperativa Sumisura - Risorse per l'ambiente e la città, Sumisura Aps, Associazione Banda Larga e Jazz School Torino - Barriera a cielo aperto propone nell'arco di tre mesi, oltre 60 appuntamenti in 8 spazi in Barriera di Milano per un ricco palinsesto di eventi: film popolari e pellicole indipendenti, concerti musicali dal vivo, vere e proprie feste di quartiere su spazio pubblico, talk di approfondimento e divulgazione su tematiche ambientali, esposizioni temporanee, workshop e concerti in radio con palco su strada.

Barriera a cielo aperto verrà inaugurata venerdì 16 e sabato 17 giugno, in una due giorni di festa e condivisione il cui centro nevralgico sarà piazza Foroni che, il 16 giugno dalle 17 alle 23, diventerà metaforicamente il palcoscenico a cielo aperto di un intero quartiere ospitando giochi, musica, libri, ecosostenibilità e cinema. Tutti gli appuntamenti di Barriera a cielo aperto si terranno presso l'Arena Monterosa, il Community Hub di Via Baltea 3, la Casa del Quartiere Bagni Pubblici di Via Agliè, l'Orto Urbano del Boschetto di AgroBarriera e il Centro Interculturale della Città di Torino oltre a Piazza Foroni, Piazza Botticelli e i giardini Saragat per appuntamenti singoli.

