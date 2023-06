Teatro Marchesa, da metà giugno in scena il 'Cantiere in arte'

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Dal 15 giugno al 9 luglio il Teatro Marchesa del quartiere torinese Barriera di Milano ospiterà la 14a edizione di TeatroComunità in festival, ricco programma di performance, spettacoli e workshop per ripercorrere la storia del teatro e dell'associazione culturale Choròs, che quest'anno festeggia i 10 anni.

Il 'cantiere in arte' intende anticipare il cantiere reale che interesserà presto tutta l'area, con la ristrutturazione del teatro grazie ai fondi del Pnrr e al sostegno della Città di Torino. La riqualificazione toccherà tutti gli spazi della Cascina Marchesa: Teatro, Biblioteca, Scuola e Sala Colonne.

"Si è giunti a concepire questo luogo come presenza culturale e artistica in Barriera - racconta Maria Grazia Agricola, direttrice dell'associazione Choròs - dopo un lavoro decennale.

Crediamo nella potenza sociale dell'arte, e pensiamo che il Teatro Marchesa possa essere un volano per la trasformazione di questo territorio".

A inaugurare il Festival il 15 giugno sarà una mostra fotografica a cura di Lorena Tadorni con scatti di Gaetano Toldonato, allestita nel Foyer del teatro, mentre i protagonisti dell'associazione Choròs metteranno in scena la performance Il Teatro nel Mondo a cura di Maria Grazia Agricola e Marianna Barbaro. Il 16 giugno vedrà il debutto dello spettacolo Maneggiateci con-tatto scritto e interpretato dai ragazzi della cooperativa sociale Altramente, viaggio nei vissuti di giovani con problematiche psichiatriche. A chiudere il Festival dopo innumerevoli appuntamenti sarà un workshop su Le città invisibili di Italo Calvino. (ANSA).