Stati d'infanzia in mostra, col Fondo contro povertà educativa

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "Prima dell'esistenza del Fondo per il contrasto della povertà educativa nessuno parlava di povertà educativa, mentre ora sì, ed è un primo risultato". A evidenziarlo è stato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, presentando a Torino la mostra "Stati d'infanzia - Viaggio nel Paese che cresce", fino al 10 settembre alle Scuderie della Cavallerizza Reale a Torino, con oltre 80 immagini del fotografo internazionale Riccardo Venturi e un documentario di Arianna Massimi.

"Dal 2016 ad oggi - ha aggiunto Profumo - sono stati messi in campo 600 progetti e sono stati investiti 700 milioni di euro, che a fine percorso saranno 800 milioni. Sono quasi maturi i tempi per la valutazione di ciò che è stato fatto ed è in queste condizioni che abbiamo ritenuto necessario copletare il progetto-Paese, nel quale abbiamo lavorato per mettere insieme soggetti diversi per territorio e cultura, con un progetto di qualità come la mostra. Dovremmo distribuire questo materiale in tutte le scuole". Una mostra che è già stata in altre città, come a Biella e a Roma.

Il progetto multimediale, composto da una mostra fotografica e da un video documentario, è promosso e prodotto dall'impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile con il patrocinio di Rai per la sostenibilità. La curatela è di Ilaria Prili dell'Associazione Akronos. L'allestimento è a cura di Paratissima. (ANSA).