Scontro tra camion rifiuti e auto, due feriti a Novara

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Due uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale in via Pavesi alla periferia nord di Novara. Coinvolti nel sinistro un camion per la raccolta rifiuti e un'automobile. L'incidente è avvenuto verso le 6.30 e i feriti sono un operaio della ditta della raccolta rifiuti di 52 anni e un automobilista di 59 anni, entrambi residenti a Novara, rimasti incastrati tra le lamiere. Sono stati portati all'ospedale Maggiore di Novara.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il più grave è l'automobilista, per una ferita a un braccio. La via è ancora chiusa per la rimozione dei mezzi. (ANSA).