Principe Alberto II di Monaco il 26/6 in visita a Pianezza

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Lunedì 26 giugno il Principe Alberto II di Monaco sarà in visita ufficiale a Pianezza, nel Torinese. Lo annuncia il sindaco Antonio Castello.

Pianezza ha aderito nel 2020 all'associazione dei 'Siti Storici Grimaldi di Monaco' che riunisce comuni italiani e francesi, con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura, le tradizioni, i prodotti enogastronomici dei territori che storicamente hanno avuto un legame con Casa Grimaldi.

La visita inizierà alle 10.00 del 26 giugno quando il Principe scoprirà una targa stradale all'ingresso della città.

Successivamente verrà accolto al Palazzo Municipale, per un saluto al Consiglio Comunale e alla Giunta. Verrà scoperta una targa commemorativa a ricordo della giornata. Seguirà l'incontro con la cittadinanza.

Dopo Alberto II si recherà in visita alla Pieve di San Pietro, monumento nazionale del XII secolo, fondato dagli abati Bremetensi e già della Novalesa. Nel pomeriggio il Principe Alberto II visiterà il Santuario di San Pancrazio.

Al termine della visita il Principe Alberto II si recherà a Livorno Ferraris, che a sua volta fa parte del Siti storici Grimaldi di Monaco.

"Pianezza - dice il sindaco Castello - si prepara a vivere un momento di grande festa: è la prima volta che la nostra cittadina riceve la visita di un Capo di Stato". (ANSA).