Italgas, negli ex gasometri di Torino il campus dell'innovazione

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - A Torino arriva il 'campus' dell'innovazione di Italgas, un nuovo polo per la ricerca e lo sviluppo che si inserisce anche nel ridisegno urbanistico della città. Con un investimento di circa 35 milioni di euro, nell'area degli ex gasometri nel quartiere Vanchiglia, sorgeranno laboratori di ricerca, nuovi edifici ad elevata efficienza energetica, spazi verdi e nuove piste ciclabili, oltre alla ristrutturazione delle strutture esempio di archeologia industriale.

A lavorare nel nuovo polo, su un'area di 44mila mq, saranno a regime 250 persone e il cantiere dovrebbe concludersi fra il 2025 e il 2026.

"E un intervento molto significativo - dice il sindaco Stefano Lo Russo - che si inserisce nella strategia di sviluppo e trasformazione della città, che farà diventare Torino sempre di più luogo di ricerca, innovazione e sviluppo e delle attività core del gruppo. Un intervento che cambierà in modo molto significativo quell'area".

"Un investimento che abbiamo fatto con convinzione - aggiunge l'ad di Italgas Paolo Gallo - ritenendo il polo che si va a creare di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro di Italgas. Porteremo qui attività relative a innovazione tecnologica, ricerca e sostenibilità, lo sviluppo di competenze digitali e studi e ricerche sul metano e sui futuri gas, biometano e idrogeno verde. Ci sarà anche il centro per la cyber security - prosegue Gallo -, per la sicurezza delle nostre Infrastrutture e questo centro sarà anche importante per seguire lo sviluppo del nuovo contatore compatibile con tutti i gas che stiamo brevettando".

Il progetto prevede il recupero e l'ammodernamento degli edifici esistenti, la realizzazione di una nuova struttura di circa 2mila mq e di 9mila mq di spazi verdi e percorsi pedonali e ciclabili, oltre a interventi migliorativi delle aree pubbliche esterne. (ANSA).