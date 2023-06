Gdf di Tortona sequestra 1,5 tonnellate di pellet pericoloso

(ANSA) - TORTONA, 12 GIU - La guardia di finanza di Tortona ha sequestrato 1,5 tonnellate di pellet di paglia proveniente dall'Est europeo e commercializzato in Italia da punti vendita gestiti da cittadini cinesi.

Le Fiamme gialle - durante le indagini per verificare genuinità, origine e provenienza del prodotto - hanno accertato che i sacchi contenenti il pellet riportavano tutti il marchio di certificazione 'Enplus', risultato poi contraffatto. Si tratta di un marchio internazionale registrato e molto diffuso a livello europeo, che garantisce elevati standard qualitativi, migliore capacità calorifera e minore impatto ambientale.

Scattati denuncia e sequestro, sono stati anche effettuati esami di laboratorio all'Arpa di Torino che hanno confermato come il pellet sia pericoloso per la salute, perché contenente materiale ritenuto cancerogeno in quantità di gran lunga superiore al limite previsto. (ANSA).