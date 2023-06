CampobaseOz parte in quota, in Val di Lanzo e alta Langa

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Ha aperto oggi il CampobaseOz, uno spazio pensato per 120 ragazzi e bambini da CasaOz, con attività che spaziano dalla creatività allo sport. La novità è l'avvio in quota: dal 12 al 16 giugno i più piccoli, fino ai 10 anni, saranno nelle Valli di Lanzo a Pian Benot di Uusseglio, ospiti di Cascina Menzio, i più grandi in Alta Langa a Roccaverano.

L'attività proseguirà nel quartiere generale di CasaOz, a Torino, fino al 21 luglio.

"Il CampobaseOz è nato nel 2020, un anno che ha segnato tutti noi - racconta la presidente di CasaOz Enrica Baricco - e arriva nel 2023 alla sua quarta edizione, ospitando ogni giorno 40 bambini e ragazzi. Soprattutto quest'anno il CampobaseOz avrò lo scopo di arricchire la 'Quotidianità che Cura' di CasaOz con nuove esperienze e scoperte, con cui riempire lo zaino compiendo insieme il viaggio per diventare grandi. Ci saranno anche le gite al mare e in montagna per vivere questo tempo estivo in spensieratezza, con giornate ricche di momenti da condividere".

"Tre anni fa - spiega Marco Canta, vicepresidente e direttore di CasaOz - siamo partiti da una profonda rottura causata dalla pandemia e abbiamo provato ad 'aggiustarci' prendendo spunto dall' arte giapponese del Kintsugi. Ci siamo poi immersi nella scoperta e nell'esplorazione di altri mondi e culture, fissando tutto in un mosaico dove ogni pezzo era costituito dalle esperienze e dai momenti vissuti durante la settimana di CampobaseOz. Il risultato - conclude Canta - ha determinato la costruzione di un percorso personale e di gruppo caratterizzato dall'apertura all'altro e dall'esplorazione dell'ambiente circostante". (ANSA).