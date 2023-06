Berlusconi: Cirio, 'per me è come perdere un papà'

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "Per me è come perdere un papà".

Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi.

La notizia è arrivata mentre il presidente, con il vicepremier Matteo Salvini, era a Lesa per l'apertura del presidio fisso della guardia costiera sul Lago Maggiore. Il presidente ha annullato tutti gli impegni della giornata.

"L'Italia da oggi, senza il presidente Silvio Berlusconi, sarà più sola. - il messaggio dei consiglieri regionali di Forza Italia - Con l'addio a Silvio il nostro Paese paese perde uno statista e un indiscusso leader che ha saputo riportare l'Italia al centro della politica europea e internazionale. Un uomo che, nonostante gli attacchi personali scomposti di una parte politica, ha sempre messo al centro della sua vita non se stesso ma gli interessi del Paese". (ANSA).