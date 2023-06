"Nella mente del lupo" a Cuneo, una mostra per capire

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Suggestioni visuali e sonore che permettono di entrare nella mente di un lupo in dispersione sono nella mostra "Nella Mente del lupo", inaugurata ieri sera nel complesso monumentale di San Francesco di Cuneo. Allestimenti per far provare emozioni speciali ai visitatori ma anche per approfondire la conoscenza del selvatico e per trovare risposta alle più comuni curiosità. Quanti sono? Cosa faccio se incontro un lupo? È vero che ululano alla luna? Sono alcune delle domande a cui il visitatore può trovare risposta.

La mostra è stata realizzata all'interno del progetto Life WolfAlps Eu dal Muse di Trento e dalle aree protette Alpi Marittime, rispettivamente partner e coordinatore della comunicazione e capofila del progetto europeo. Life WolfAlps Eu è un progetto europeo che riunisce 20 partner in Italia, Slovenia, Francia e Austria. Il suo scopo è migliorare la coesistenza tra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi e nelle nuove aree di presenza a bassa quota, costruendo e realizzando soluzioni condivise con i portatori di interesse in modo coordinato nelle Alpi.

Da oggi, domenica 11 giugno, la mostra è aperta al pubblico fino al 3 settembre tutti i giorni, salvo il lunedì, con ingresso libero e orario 15.30-18.30. (ANSA).