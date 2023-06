Per 'Perosi Festival' concerto Insubria Chamber Orchestra

(ANSA) - TORTONA, 09 GIU - Torna il 10 giugno all'Abbazia nella frazione tortonese di Rivalta Scrivia (Alessandria) l'Insubria Chamber Orchestra per il 'Perosi Festival'.

L'iniziativa si inserisce nella "Lunga notte delle Chiese", la prima Notte bianca dei luoghi di culto, organizzata dal Vaticano. Ospite il pianista Carlo Levi Minzi, allievo di Enrica Cavallo, Vladimir Natanson, Paul Baumgartner e Mieczyslaw Horszowski, con all'attivo esibizioni nelle principali città di Europa e America.

Il 12 giugno, in un ciclo di Concerti dedicati al maestro tortonese Lorenzo Perosi, sempre l'Insubria Chamber Orchestra si esibirà a Milano, nella sala Verdi del Conservatorio per la rassegna 'Serate Musicali'.

In provincia il clou del Festival - organizzato con il supporto delle Fondazioni CRTorino, Alessandria, Tortona e vari sponsor - sarà, come di consueto, in autunno, con il programma ufficiale annunciato in settembre. (ANSA).